شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 29 ألف متر «حفر» بشوارع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، أعمال المنصة الإلكترونية لحملة «ممتثل» للعمل الرقابي، مع رئيس قطاع الخدمات البلدية والبُنى التحتية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان د. أحمد القطان، وفريق العمل بالوزارة، عبر الاتصال المرئي.

ونفذت أمانة المنطقة ضمن أعمال معالجة عناصر التشوه البصري، إصلاح 29.443 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ودهان 65.807 أمتار طولية من الأرصفة، ورفع 93.573 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 37 من محولات الكهرباء، وإزالة 162 لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح وتأهيل 533.723 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال.وشملت الأعمال تنسيق وزراعة 372.905 من الأشجار والورود الموسمية، وإصلاح 158 من واجهات المباني والمحلات، ومعالجة وضع 13.551 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 549 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًا، وإزالة 56 مظلة وهنجرًا مخالفًا داخل الأحياء، وإزالة 1.842 من التحويلات والحواجز الخرسانية، ومعالجة وضع 123 من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح 8.128 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 13.892 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 590 سيارة تالفة ومهملة، وإصلاح 1.739 من الألواح الإرشادية بأسماء الشوارع وأرقام المباني وإصلاح 413 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإزالة 28 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخص البناء.