شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق 96 % من معايير السلامة.. تجديد اعتماد «ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، للمرة الثانية، بنسبة تجاوزت 95 %، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد تحقيقه 96 % من معايير السلامة الأولية، وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد الدوسري أن هذا الاعتماد سيمثل دافعًا لجميع العاملين في المستشفى نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر في الأداء، مشيرًا إلى أن كوادر المستشفى تعمل باجتهاد على تقديم الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لتطلعات المسؤولين في تجمّع الشرقية الصحي ووزارة الصحة.