شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف للحملة الخليجية «صحتك في رشاقتك» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، الحملة الخليجية السابعة بمحافظة الأحساء «صحتك في رشاقتك»، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا العمل المشترك بأهداف سامية، تشكلت في زيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين، وتحفيزهم على محاربة السمنة، وتحسين نمط الحياة، وممارسة النشاط البدني المنتظم، وثمن سمو محافظ الأحساء هذه الحملة والجهود الكريمة، مشيرا إلى أنها تنم عن تلاحم أبناء الخليج وعمق المسؤولية.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية «تفاؤل» محمد العفالق: إن الحملة تستهدف رفع وعي المجتمعات الخليجية بضرورة العمل بالطرق الوقائية من الإصابة بالسرطان، وأهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم، للوقاية من الأمراض، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، داعيا المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للحرص دائما على العمل بالطرق الوقائية والعلاجية الصحيحة.

وتلى التدشين اجتماع المجلس التنسيقي لجمعيات السرطان بالمملكة، من تنظيم المجلس التخصصي للجمعيات الصحية بالمملكة، بالتعاون مع جمعية «تفاؤل»، وجمعية «زهرة»، وذلك على وجهين حضوري وافتراضي.

وصاحب التدشين مزاد معرض الفن التشكيلي «معا نرسم التفاؤل»، الذي يضم سبعا وخمسين لوحة من مختلف أنواع الفن التشكيلي والخطوط العربية رسمها أكثر من ثلاثين فنانا تشكيليا من مختلف مدن المملكة والخليج.

وضمن فعاليات الحملة إقامة المعرض التوعوي بمهرجان التمور اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليستمر حتى يوم الأحد المقبل، 6 فبراير، ووضع العبارات التوعوية في اللوحات الإلكترونية في الطرقات والملاعب، والمدارس.