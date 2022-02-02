شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق «الخضار والورقيات والزراعة العضوية» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، يوم الأحد المقبل، مهرجان الخضار والورقيات والزراعة العضوية، الذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام، وذلك في الواجهة البحرية لمحافظة القطيف، برعاية محافظ القطيف إبراهيم الخريف.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هذا المهرجان يأتي لإبراز الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رفع الوعي الزراعي لدى أبناء المجتمع، ودعم صغار المزارعين والمربين والصيادين، وفق الميز النسبية للمناطق، من خلال إقامة الفعاليات الزراعية، التي تستهدف دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم ورفع العائد الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف إن الفاعلية ستشتمل على العديد من الأنشطة والندوات والعروض وورش العمل، بمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة بالمنطقة الشرقية، والأسر المنتجة، وعدد من الأركان الخاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.