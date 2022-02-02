شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لجميع الجهات: تابعوا ترسية المشاريع المعتمدة لخدمة أهالي المنطقةيوم «التأسيس» يمثل هوية واضحة المعالم وجذورا ضاربة في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، بمناسبة اعتماد يوم التأسيس احتفالا رسميا.

جذور راسخة

وأكد سموه أن هذا اليوم يأتي اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واستذكارا لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وحتى يومنا هذا، وهو يوم يمثل هوية واضحة المعالم وجذورا ضاربة في التاريخ.

حقائق تاريخيةوقال سموه: «الأمر الملكي الكريم باعتماد هذا اليوم تجلى فيه حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إظهار الحقائق التاريخية لهذه الدولة المباركة، التي تأسست على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا مبعث فخر لأبناء وبنات هذا الوطن، الذي نسأل الله العلي القدير أن يديم عليه نعم الأمن والأمان والاستقرار والنماء».

انتظام التعليمجاء ذلك خلال ترؤس سموه بديوان الإمارة، أمس، جلسة الدورة الأولى من الفترة السابعة للعام المالي «1443- 1444هـ /2022م»، لمجلس المنطقة الشرقية بحضور أعضاء المجلس، وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالحضور، واطلع المجلس على شرح من مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، عن سير وانتظام العملية التعليمية بشكل حضوري في مدارس المنطقة الشرقية.

مشاريع تنموية

بعد ذلك، استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح أمين عام مجلس المنطقة م. بندر بن إبراهيم السبيعي أن مجلس المنطقة اطلع على ما تم اعتماده من مشاريع تنموية للمنطقة الشرقية ومحافظاتها بميزانية الدولة للعام المالي «1443 -1444هـ /2022م».

أمن وأمانوفي ختام الاجتماع، أكد سموه على جميع الجهات متابعة ترسية المشاريع المعتمدة لتتم الاستفادة منها بما يخدم الصالح العام وأهالي المنطقة الشرقية، مشددا على ضرورة الاستمرار بإنفاذ توجيهات الجهات المعنية حول مواجهة فيروس «كورونا»، والحد من انتشاره، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، سائلا الله العلي القدير أن يديم على الوطن نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

استذكار للعلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين والقادة

إظهار الحقائق التاريخية لهذه الدولة المباركة