شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة مصدات للرياح بمدخل النعيرية الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال زراعة مصدات الرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة؛ ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لجودة الحياة، وأنسنة المدن، في إطار رؤية المملكة 2030.

وكثفت البلدية، بالتعاون مع عدد من المتطوعين، أعمال زراعة أشجار الظل والزينة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، في عدد من الحدائق والمتنزهات، بهدف رفع مستوى جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

ودعت البلدية، كافة المستثمرين المتعثرين عن السداد بالمنطقة الصناعية، إلى الإسراع في سداد كافة المستحقات المالية عليهم إلى إدارة تنمية الاستثمارات بالبلدية خلال أسبوع؛ تفاديًا لإغلاق المنشآت وسحب المواقع من قبل البلدية.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».