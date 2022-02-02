شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية، وذلك بعد استماعه إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة د.خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع التعديل ومسوغات التعديل وأهدافه.

مداخلات وآراءواستمع المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبد الله آل الشيخ، «عبر الاتصال المرئي»، بعد طرح التقرير للمناقشة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، حيث طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها تجاه مشروع التعديل في جلسةٍ لاحقة.

الطاقة الذريةوصوّت مجلس الشورى، بالموافقة على قراره بشأن عددٍ من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن استعرض المجلس وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة. وكانت لجنة الطاقة والصناعة قد ضمنت تقريرها عدداً من التوصيات اللازمة والداعمة لعمل الهيئة بعد أن درست التقرير السنوي وما حواه من مؤشرات أداء ومعوقات وأبرز الحلول لقيام الهيئة بالمهام المناطة بها.

صندوق التنميةمن جانبٍ آخر، وافق المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ. وكان المجلس قد استمع قبل تصويته على قراره بشأن التقرير إلى وجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسةٍ سابقة.

تدهور الأراضيووافق المجلس خلال جلسته على مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتهدف الاتفاقية من خلال أربعة عشر مادةً إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحدِّ من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية التي تم إطلاقها خلال ترأس المملكة اجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وما تضمنته المبادرة من أنشطة من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني.

الطاقة والصناعةكما وافق المجلس في قرارٍ آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة،، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرًا يتضمن رأيها ودراستها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة. ووافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، وذلك بعد استماعه لما انتهت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في دراستها للمذكرة.