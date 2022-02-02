شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 694 مستفيدا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 694 مستفيدا، خلال الفترة من 13 حتى 18 يناير 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 161 مستفيدا، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 131 مريضا، وعيادة الطوارئ 31 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 9 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ 347 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية في الخدمات المرافقة 84 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.