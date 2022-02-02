شكرا لقرائتكم خبر عن 120 يوما لنقل موظفي «أم القرى» إلى «واس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت (اليوم) بصدور قرار يقضي بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية «واس»، وربطها برئيس الوكالة، وتضمن القرار مراجعة الوكالة هيكلها التنظيمي، واقتراح ما تراه من تعديلات عليهما، والرفع بما تتوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة فنية في وزارة الإعلام بعضوية: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووكالة الأنباء السعودية، وجريدة أم القرى، وتتولى اللجنة استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة، بالإضافة إلى الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالجريدة، من وزارة الإعلام إلى «واس»، خلال «120» يوما، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.