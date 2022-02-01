تسرب ينذر بالسقوط

شهد موقع سكني بقرية الحضن بمنطقة نجران تسربا كبيرا للمياه أسفل الجدار وبجانب 3 عدادات أقامتها شركة المياه وتكون حفرة عميقة تتسرب من خلالها المياه بشكل كبير في كل مرة يتم تشغيل شبكة المياه فيها، مما يهدد الموقع بالتصدعات والسقوط، فيما أبدت شركة المياه بنجران تجاوبها، وطالبت بتحديد الموقع لسرعة معالجة الخلل في أقرب وقت وناشدت المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي خلل أو تسرب عبر تطبيقات التواصل والرسائل النصية.
وخشي ملاك الموقع من حدوث أضرار بالجدارات نتيجة التسرب، رغم التقدم بعدة بلاغات لشركة المياه بإصلاح الخلل منذ أكثر من شهرين حيث تفاقم الخلل مع الوقت.
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