تركي بن طلال يشدد على تعزيز لجان إصلاح ذات البين

أكد أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، الأمير تركي بن طلال، أهمية تعزيز دور اللجان الفرعية لإصلاح ذات البين في المحافظات عبر إرساء السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق أحد أهم ركائز إستراتيجية منطقة عسير، المتمثلة في المجتمع المترابط الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين في محافظة بلقرن، للاطلاع على سير أعمال اللجنة الرئيسية، وأبرز القضايا التي عالجتها خلال الفترة الماضية، بحضور وزير الصحة، فهد الجلاجل. وقدّم أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، مسفر الحرملي، شرحا عن أعمال اللجنة، ودورها في تخفيف القضايا على المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن اللجنة أنهت خلال الفترة الماضية 1570 قضية بالصلح بين الطرفين على مستوى اللجان في منطقة عسير.

عقب ذلك، استعرض أمين اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين في «بلقرن» أهم القضايا التي باشرتها اللجنة في المحافظة خلال السنوات الـ4 الماضية، لافتا إلى أن اللجنة باشرت 195 قضية. ثم شهد الأمير تركي بن طلال إعلان إنهاء 3 قضايا خلاف قبلي، امتد عمر إحداها إلى أكثر من 40 عاما من النزاع.

وأكد أمير منطقة عسير أن الصلح ليس إنهاء للخلاف فحسب، بل يتعلق ذلك بمستقبل المحافظة ونهضتها، مشيرا إلى أن مستقبل عسير «قمم وشيم» ارتكز على 3 محاور رئيسية، منها «الإنسان» الذي أولته القيادة جل اهتمامها ورعايتها، انطلاقا من أهمية السلم المجتمعي في دفع عجلة النمو والازدهار للإنسان والمكان، ومشددا على ضرورة نبذ الخلاف، وتعزيز مبدأ التسامح والعفو، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.