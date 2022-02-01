1.8 مليون كيلوجرام خضراوات وفاكهة للجمعيات الخيرية

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء. ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة، تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.
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