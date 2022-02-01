اخبار السعوديه

1.8 مليون كيلوجرام خضراوات وفاكهة للجمعيات الخيرية

0 نشر
0 تبليغ

سلمت أمانة منطقة الرياض 1.8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسرة المحتاجة في العاصمة. وأشارت الأمانة إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء. ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة، تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.


كانت هذه تفاصيل خبر 1.8 مليون كيلوجرام خضراوات وفاكهة للجمعيات الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا