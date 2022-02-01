أمير المدينة: برامج التحول الرقمي أنجزت في وقت قياسي

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة الأمير فيصل بن سلمان، بالتميّز الذي يُحققه المركز لخدمة تاريخ المدينة المنورة وتراثها، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والبرامج والمشروعات النوعية التوثيقية والمعرفية لخدمة تاريخ وحضارة وموروث المدينة النبوية.

وثمّن خلال زيارته لمقر المركز، الجهود المُقدرة التي أنجزت برامج التحول الرقمي في وقت قياسي، ومن أبرزها مشروع المستودع الرقمي، الذي يُتيح إصدارات المركز بصيغة رقمية للباحثين، وموقع كتاب المدينة المنورة الذي يُبرز عدداً من الصور النادرة للمدينة المنورة، وكذلك البوابة الرقمية للمركز.

وخلال الزيارة، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على مشاريع التحول الرقمي التي نفذها المركز خلال العام 2021، بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات العلمية والثقافية المُزمع تنفيذها خلال العام الجاري، وبرنامج التوثيق الفوتغرافي لموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، وكذلك أحد الأحجار النادرة من جبل الحرم الذي استخدم في بناء التوسعة السعودية للمسجد النبوي الشريف.

كما شاهد عرضاً عن إحصائيات الأنشطة والبرامج للمركز والتي شملت 60 برنامجاً، تضمنت: البوابة الإلكترونية، والمستودع الرقمي، ومشروع التاريخ الصوتي. وأشار مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، إلى المشروعات التي يواصل المركز تنفيذها خلال العام الجاري، في عدد من المجالات العلمية والثقافية والتاريخية والتدريبية، ممثلةً في موسوعة معمار المسجد النبوي، والموسوعة الإلكترونية لمعالم المدينة، ومشروعي «إحياء درب زبيدة، وترميم بئر عثمان»، وأسبوع المدينة التاريخي، ومسابقة عمران المدينة، بالإضافة إلى ملتقى مرايا المدينة، ومبادرة وقف الصّــور التي تسعى لجمع الصور التي ترصد جوانب من تاريخ المدينة، ومبادرة التوثيق الشفهي المعنية بتوثيق تاريخ المنطقة.