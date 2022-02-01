هيئة رعاية ذوي الإعاقة تنظم معرض تمكين

تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد والاثنين 20-21 مارس، معرض «تمكين» الذي يهدف ‏إلى تحفيز المنشآت وقطاعات الأعمال على توفير بيئة عمل موائمة ‏للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرص التدريب والعمل المناسبة، التي تضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المنافسة في سوق العمل.

كما سيوفر ‏المعرض عددا من ورش العمل التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى نشر المعرفة بالعمل، بداية من بناء السيرة الذاتية، ومرورًا بمهارات البحث عن العمل وأخلاقياته، وحقوق وواجبات الموظف من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيشارك في المعرض عدد من الشركاء الإستراتيجيين مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والعديد من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة كل الشركات وأصحاب العمل إلى تسجيل مشاركتهم في المعرض، وحجز مساحاتهم من خلال الرابط التالي: https://apd.gov.sa/form تهدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم ‏في سوق العمل والمجتمع، والوصول إلى مجتمع شامل وموائم.