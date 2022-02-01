فرع هيئة الصحفيين بنجران يدشن أعماله بملتقى توافقي إعلامي

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جاء ذلك خلال تدشين «الصالون الإعلامي الأول» بإقامة محاضرة إعلامية عن الإعلام ودوره في الأمن الفكري والأزمات والرؤية المهنية المتقدمة، قدمها الضيوف الدكتور سعود المصيبيح والدكتورة كوثر حامد، والمستشار الإعلامي سعيد اليامي، وأدارها الإعلامي علي زينان وقدمها حماد القشانين.
من جانبه قال المتحدث الرسمي علي زينان إن الفرع أنجز دراسة ملتقى الإعلام التوافقي، والذي سيتم إعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وإن الصالون الشهري مستمر بدعم «الهيئة» واهتمام منسوبي الإعلام في المنطقة.
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