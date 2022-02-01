شكرا لقرائتكم خبر القبض على 22 تاجروا في الفحم والحطب المحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 22 مواطنا ومقيما من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 97 م3 من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينا أن عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل م3.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.