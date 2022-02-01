تسجيل 3861 إصابة بكورونا وشفاء 4377 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس3861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 4377 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (981). وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 981 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 691,125



حالات التعافي 644,730



الحالات النشطة 37,454



إجمالي الوفيات 8941



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