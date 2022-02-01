الشورى يناقش تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مستهلها تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية، وذلك بعد استماعه إلى عرض بشأنه تضمن رأي اللجنة حيال مشروع التعديل ومسوغات التعديل وأهدافه.

واستمع المجلس بعد طرح التقرير للمناقشة إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، حيث طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها تجاه مشروع التعديل في جلسة لاحقة.

وصوت المجلس في شأن آخر، بالموافقة على قراره بشأن عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن استعرض المجلس وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة.

وضمنت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها عددا من التوصيات اللازمة والداعمة لعمل الهيئة، بعد أن درست التقرير السنوي وما حواه من مؤشرات أداء ومعوقات وأبرز الحلول لقيام الهيئة بالمهام المناطة بها.

من جانب آخر، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441 / 1442هـ.

واستمع المجلس قبل تصويته على قراره بشأن التقرير إلى وجهة نظر اللجنة، حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسة سابقة.

ووافق المجلس في شأن آخرعلى مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4 / 1443هـ، الموافق 30 / 11 / 2021م، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرا بشأن الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية من خلال 14 مادة إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية، التي جرى إطلاقها خلال ترؤس المملكة اجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وما تضمنته المبادرة من أنشطة من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني.

كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 5 / 1443هـ، الموافق 8 / 12 / 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرا يتضمن رأيها ودراستها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة.

المجلس صوت بالموافقة على:

