تسليم خيريات الرياض 1.8 مليون كجم خضراوات وفواكه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كجم من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسرة المحتاجة في العاصمة. وأشارت إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.



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