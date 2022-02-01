ضبط 673 كجم أغذية فاسدة في معمل مخالف بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق الرقابة الميدانية المسائية بأمانة منطقة عسير 673 كجم من الأغذية الفاسدة، أعقبه إغلاق الموقع لتطبيق العقوبات. وكانت الفرق تلقت بلاغا عن أحد المعامل غير النظامية التابع لمتجر مواد غذائية بمدينة أبها. وضبطت كميات من المواد الغذائية الفاسدة التي صنعت داخل المعمل، وقامت بمصادرتها وإتلافها، إلى جانب إغلاق الموقع لتطبيق العقوبات النظامية حياله. أبرز المخالفات:





افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية.



تدني مستوى النظافة.



مخالفة الاشتراطات الصحية.



مخالفة شروط النقل والتخزين.



سوء تداول المواد الغذائية.



لا يخضع للإشراف الوقائي وغير مرخص.



عمالته بدون شهادات صحية.



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