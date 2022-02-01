مناقشة 4 تحديات تواجه صناعة السياحة في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ملتقى السياحة والابتكار الذي اختتم أعماله في تبوك أمس 4 تحديات، وشارك فيها 120 طالبا وطالبة، وتضمنت صناعة السياحة وصناعة المشاهد السياحية وتنظيم الرحلات وصناعة الهدايا التذكارية.

وكانت جامعة تبوك، اختتمت أعمال الملتقى الأول الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة من وزارة السياحة وشركة نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا وعدد من صناع السياحة بالمنطقة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي. واستهدف الملتقى تحدي التطبيقات الذكية التي تعنى بصناعة السياحة في منطقة تبوك وما تشهده من توجه للسياحة الذكية والنوعية.

وصاحب الملتقى ورش عمل ومحاضرات شارك بها عدد من المتحدثين من الجهات المشاركة ومن المهتمين في صناعة السياحة من داخل المنطقة وخارجها. كما دشن رئيس الجامعة على هامش الملتقى نادي السياحة في عمادة شؤون الطلاب كأحد الأندية الطلابية بالجامعة، تحت شعار «Visit Tabuk»، الذي يستهدف صناعة السياحة في المنطقة، كما جرى توقيع مذكرة تعاون بين جامعة تبوك والجمعية السعودية للإرشاد السياحي بهدف التدريب والتطوير وتبادل الخبرات.

وقال الذيابي إن جامعة تبوك تعمل على تهيئة طلابها ليكونوا جزءا من هذا الحراك السياحي الضخم الذي تعيشه المملكة كوجهة سياحية عالمية، وكذلك لتبادل الخبرات والمعارف في مجال السياحة في وقت تتصاعد فيه درجة الاهتمام الحكومي والخاص بهذا القطاع في جميع مناطق المملكة بشكل عام، ومنطقة تبوك بشكل خاص، حيث تعتبر السياحة أحد أهم مكونات رؤية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

تحديات وأهداف في صناعة السياحة







صناعة المشاهد السياحية



تنظيم الرحلات السياحية



صناعة الهدايا التذكارية



تحقيق التنوع الاقتصادي



انخراط الطلاب في سوق العمل



توفير فرص العمل للمواطنين



مشاركون في الملتقى

وزارة السياحة

شركة نيوم

مشروع البحر الأحمر وآمالا

عدد من صناع السياحة بالمنطقة