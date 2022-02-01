استكمال الإزالة المرحلية في نكاسة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، بمكة المكرمة الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة التي تبعد عن المسجد الحرام 1500م، على مساحة قدرها 681.056 م2، حيث تأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح أمس امتدادا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وأكد المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة الدكتور أمجد مغربي، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية، فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.

وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرت استراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلا شاملا يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيا واقتصاديا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.