دعم جديد لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لاستمرار الدعم المقدم وتفعيل دور القطاع غير الربحي، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، حيث مثل الوزارة في توقيع المذكرة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (لقطاع التنمية) ماجد الغانمي، ومن جانب الصندوق مستشار وزير الداخلية الأمين العام الدكتور ساعد الحارثي. ويأتي توقيع الاتفاقية بين الوزارة والصندوق في إطار تحقيق رؤية الطرفين الاستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين جميع قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها، وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030. أهداف المذكرة:





تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للطرفين.



تقديم يد العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.



تفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعي.



إتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق للاستفادة منها.



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