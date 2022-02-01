حلول ذكية لمعالجة القضايا الملحة في «منتدى الابتكار»

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ويسلط المنتدى، الذي يستمر يومين، الضوء على تعريف الابتكار الاجتماعي وماهيته وأهدافه وبرامجه ومجالاته وخدماته والفئات المستهدفة فيه، إضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافه.
ومن بين أبرز الموضوعات التي سيناقشها المتحدثون التخطيط للابتكار الاجتماعي، وإدارة التَغيرات، والإدارة الاجتماعية الرشيقة، والإدارة الاجتماعية الانسيابية، والاستثمار الذكي، وتنمية المال، والطريق نحو ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وإعادة تعريف علاقة الإنسان بالطبيعة، إضافة إلى تاريخ الابتكار الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية.
موضوعات يناقشها المنتدى:
- ثقافة الابتكار الاجتماعي ما بين الوعي والتطبيق
- الابتكار الاجتماعي في القطاعات المختلفة
- العلاقة بين الابتكار والريادة الاجتماعية
- دور المبتكرين الاجتماعيين في استشراف وصناعة المستقبل
- استعراض بعض التجارب الناجحة في الابتكار الاجتماعي
- تقنية الأثر وطرق تمويل الابتكار الاجتماعي التحديات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع
- صناعة حلول إبداعية مستدامة في التنمية الاجتماعية
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