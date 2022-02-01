شكرا لقرائتكم خبر حلول ذكية لمعالجة القضايا الملحة في «منتدى الابتكار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش منتدى الابتكار الاجتماعي خلال ‏الفترة ‏من 6 -7 ‏فبراير الحالي، بمنطقة المدينة المنورة موضوعات عدة مهمة تسعى إلى معالجة الموضوعات الملحة عبر الحلول الذكية في إطار الجلسات الرئيسة وورش العمل والمحاضرات التي تركز على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي من خلال السعي لإيجاد وتقديم حلول ‏مبتكرة تسهم في معالجة ‏التحديات والمشاكل والقضايا ‏الاجتماعية.‏

ويسلط المنتدى، الذي يستمر يومين، الضوء على تعريف الابتكار الاجتماعي وماهيته وأهدافه وبرامجه ومجالاته وخدماته والفئات المستهدفة فيه، إضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافه.

ومن بين أبرز الموضوعات التي سيناقشها المتحدثون التخطيط للابتكار الاجتماعي، وإدارة التَغيرات، والإدارة الاجتماعية الرشيقة، والإدارة الاجتماعية الانسيابية، والاستثمار الذكي، وتنمية المال، والطريق نحو ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وإعادة تعريف علاقة الإنسان بالطبيعة، إضافة إلى تاريخ الابتكار الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية.

موضوعات يناقشها المنتدى:

