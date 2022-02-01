شكرا لقرائتكم خبر «العاذرية».. تجربة شتوية فريدة في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت فعاليات منطقة «العاذرية» التي انتهت فعالياتها أمس الأول ضمن موسم الرياض نجاحا استثنائيا بعد استمرارها 52 يوما، استضافت خلالها عددا من الفعاليات الشتوية، وشهدت إقبالا واسعا من الزوار، وتنوعا في المطاعم والمقاهي العالمية ومتاجر المجوهرات والعباءات، إذ حققت للزوار تجربة فريدة في فصل الشتاء ضمن طابعها التاريخي.

وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة «المربع»، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة «Pop-up restaurants» بأفضل نموذج للضيافة والخدمات، مما خلق تنوعا أكبر في تجربة الزائرين.

وكانت بداية فعاليات منطقة «العاذرية» الجمعة 10 ديسمبر الماضي، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حية.

وتعد «العاذرية» إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربة فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنيات شهيرة في التراث السعودي.