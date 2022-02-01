«العاذرية».. تجربة شتوية فريدة في موسم الرياض

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وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة «المربع»، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة «Pop-up restaurants» بأفضل نموذج للضيافة والخدمات، مما خلق تنوعا أكبر في تجربة الزائرين.
وكانت بداية فعاليات منطقة «العاذرية» الجمعة 10 ديسمبر الماضي، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حية.
وتعد «العاذرية» إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربة فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنيات شهيرة في التراث السعودي.
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