شكرا لقرائتكم خبر شهر يفصل مكة عن افتتاح الدائري الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأ تنفيذه قبل 7 سنوات، تتجه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لفتح طريق الدائري الأول بالعاصمة المقدسة أمام الحركة المرورية للزوار والمعتمرين، مطلع شعبان المقبل.

وعقد أمين مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الدكتور بسام غلمان أخيرا اجتماعا مع الجهات المعنية، في مقر الهيئة بمكة المكرمة، لمناقشة جاهزية الطريق الدائري الأول استعدادا لفتحه أمام الحركة المرورية، والاتفاق على آلية التسليم المبدئي للطريق.

ويشكل الطريق الدائري الأول أهمية قصوى في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة وخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، إلى جانب تأثيره المباشر على رفع مستوى القدرة والتحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام.

ويمتد الطريق من خلف وقف الملك عبدالعزيز، وصولا إلى جبل الكعبة مخترقا طريق أم القرى ومشروع مسار، ويخترق أيضا مشروع جبل عمر إلى أن يصل شارع إبراهيم الخليل.

الدائري الأول بمكة المكرمة:

