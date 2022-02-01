شكرا لقرائتكم خبر رفع المهارات الإبداعية لـ«مطوري الألعاب الالكترونية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها لتوطين صناعة الإعلام وتنميته، أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الالكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطلق فعالياته «افتراضيا» في 14 فبراير الحالي لمدة 4 أيام. ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

وتسعى «الهيئة» من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية، ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الحالي، على ألا يقل عمر المتقدم عن (18 عاما).