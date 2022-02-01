رفع المهارات الإبداعية لـ«مطوري الألعاب الالكترونية»

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وتسعى «الهيئة» من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية، ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الحالي، على ألا يقل عمر المتقدم عن (18 عاما).
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