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رفع المهارات الإبداعية لـ«مطوري الألعاب الالكترونية»

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- بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها لتوطين صناعة الإعلام وتنميته، أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الالكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطلق فعالياته «افتراضيا» في 14 فبراير الحالي لمدة 4 أيام. ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

وتسعى «الهيئة» من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية، ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الحالي، على ألا يقل عمر المتقدم عن (18 عاما).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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