نتائج متقدمة لـ5 من موهوبي تعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع إعلان نتائج النسخة الأولى من مبادرة «الموهوبون العرب»، حقق خمسة من طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة 5 نتائج تصنيفية متقدمة من بين 230 موهوبا وموهوبة من 12 دولة عربية. وجرى إعلان نتائج النسخة الأولى من المبادرة في الحفل الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بحضور الأمين العام لـموهبة الدكتور سعود المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر.



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