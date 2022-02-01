شكرا لقرائتكم خبر عن العميد «الشهري»: مناورات «مرجان 17» أظهرت احترافية القوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت يوم أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17 “الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن علي الشهري أن المناورات تهدف لتعزيز أفاق التعاون بين قواتنا البحرية والقوات البحرية المصرية الشقيقة والاستفادة من القدرات القتالية للجانبين، وتبادل الخبرات في أساليب تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد التهديدات المختلفة.

وأضاف مدير التمرين أن تلك المناورات تم تنفيذها على ثلاث مراحل النظرية والعملية ومرحلة التقييم، حيث تم تدريب أطقم السفن والقوات الخاصة البحرية في الميناء على سيناريو التمرين والتطبيق على المشبهات التكتيكية.

كما نُفذ الجانب العملي في مناطق عمليات التمرين بالبحر الأحمر وكان من أبرزها الرماية بالذخيرة الحية، والإمداد في عرض البحر والتهديف ما وراء الأفق ومناورات الفنون البحرية المختلفة والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مشيراً إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله.