شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يبحث تحسين المناطق المركزية بالحرمين مع «الحقيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، ما يتعلق بتحسين المنطقة المركزية ومداخل الحرمين الشريفين والمنطقة المحيطة بهما لتكون بيئة جاذبة تحقق الأنسنة وجودة الحياة.

وأضاف بأن تحسين المناطق المركزية بالحرمين الشريفين يساهم وبشكل كبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ويسهم كذلك في فك الاختناقات والازدحام بعد أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن نحافظ على بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل فريق عمل بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتفعيل توصيات الاجتماع.

وأكد على تفعيل توصيات الاجتماع وترجمتها على أرض الواقع، ومتابعتها لكي نحقق الهدف المرجو منها، وأن على فريق العمل التعاون والإخلاص في العمل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- لتهيئة كل السبل والمقومات لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لذلك.

وفي الختام رفع شكره وتقديره لولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله ورعاهم- الذين جعلوا نصب أعينهم خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.