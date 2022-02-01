شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع الخطط الرائدة لـ «كورسيرا» ويبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا، السيد جيف ماجيونكالدا، بحضور مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون، كما اطلع الدكتور حمد آل الشيخ على الخطط الرائدة التي تقدمها منصة كورسيرا أحد أشهر منصات التعليم الإلكتروني حول العالم، حيث أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ممثلاً في المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX وبالشراكة مع منصة كورسيرا يعمل على توفير أكثر من 5500 مقرر، وبرنامج تدريبي، وشهادة احترافية، وبرامج تخصصية، ومشاريع توجيهية.

ويأتي وذلك في عدة مسارات منها: إدارة الأعمال، المهارات التقنية، وعلم البيانات، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية والفنون، كما ساهمت المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX بالشراكة مع منصة كورسيرا في إدراج 1500 مهارة نوعية متوائمة مع متطلبات سوق العمل، وربطها مع الإطار العالمي للمهارات، ومنها: التقنية، وإدارة الأعمال، وتحليل البيانات، والإدارة والقيادة، والاتصال الشخصي.

وتساهم هذه الخطوة في دعم الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي، خاصة في ظل الاحتياجات المتجددة والمتسارعة والتي تتطلب مواكبتها بتطوير المهارات الأساسية، ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، وذلك من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني الذي يعد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.