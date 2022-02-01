شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 1.8مليون كج من الخضروات والفواكه للجمعيات الخيرية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كيلوجرام من الخضروات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال العام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسرة المحتاجة في العاصمة.

وأشارت إلى أن الخضروات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء.

ويأتي تعاون الأمانة مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة، تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.