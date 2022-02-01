شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة تبوك» تطلق مبادرة تعزيز الشخصية الوطنية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة تبوك مبادرة "تعزيز" المنبثقة من كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم لتعزيز الشخصية السعودية، وستبث مبادرة "تعزيز الشخصية الوطنية" على إذاعة ufm.

وتعد المبادرة الأولى من نوعها التي تناقش قضايا الشباب وتعزز من شخصيتهم عبر مبادرات إعلامية وفعاليات متنوعة تبدأ ببرنامج إذاعي لـ 8 لقاءات إذاعية تبث خلال العام الجاري، وتقوم على عدة ركائز وطنية واجتماعية وثقافية وفكرية ونفسية وإعلامية ووظيفية.

وأكد رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز شخصية المواطن الشاب من خلال منظومة تكاملية تستهدف تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والإيجابية والمثابرة، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة من خلال المشاركة الفاعلة مع البرنامج.

وقال مدير الجامعة:" تقوم المبادرة على عمل لقاءات وملتقيات ومساهمات إعلامية خلال العام الجاري مع شخصيات سعودية بارزة والمساهمة إعلامية وإلكترونياً وعبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف المبادرة".

واختار الكرسي عدة شخصيات لها وزنها وقيمتها الثقافية والمعرفية والعلمية في المجالات المستهدفة، حيث سيتحدث الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عن تعزيز الشخصية فكرياً، أما في المجال التطوعي فسوف يكون المتحدث مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل الغامدي، وفي المجال النفسي ستكون المتحدثة الدكتورة سميرة الغامدي مدير عام البرامج المتخصصة في وزارة الصحة.

فيما سيتحدث عن تعزيز الشخصية الوطنية رياضيا الدكتور رجا الله السلمي مساعد وزير الرياضة المكلف، وسيتحدث الدكتور عصام الثقفي سفير المملكة في اندونيسيا عن تعزيز الشخصية الوطنية عالمياً، وفي جانب تعزيز الشخصية الوطنية حواريا سيكون ضيف الحلقة الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وسوف يغطي محور تعزيز الشخصية الوطنية إعلاميا الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير هيئة الصحفيين، أما آخر الحلقات فسوف تخصص لتعزيز الشخصية الوطنية إجتماعياً عبر لقاء مع الدكتور سعود المصيبيح الرئيس التنفيذي لمجموعة تعارفوا.

وتركز المبادرة على تنمية الجوانب البحثية لدى الطلاب في مجال قضايا الشباب وتنميتهم وتعزيز الشخصية السعودية، من خلال إعداد أبحاث في مواضيع التعزيز للشخصية ومناقشتها بالتعاون مع الكليات، بجانب تحفيزهم عن طريق البرامج المشتركة في الجامعة، إضافة للجانب التشاركي مع المراكز عبر نشر الأبحاث والمقالات للحلقات التي تمت عبر القنوات لدى الأطراف المتشاركة لإثراء المحتوى.

كما ستبث اللقاءات كل يوم أربعاء الساعة الخامسة عصراً على إذاعة UFM وتعاد الحلقات يوم السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف، وهي تأتي ضمن مبادرة تعزيز لخلق بيئة شبابية وطنية متميزة.