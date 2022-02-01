شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف لـ ”الخليج 365”: إلغاء مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إلغـاء فرض رسـم قـدره مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص

علمت "اليوم" عن صدور قرار بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ويشمل ذلك إلغـاء فرض رسـم قـدره مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده.

وكان قرار مهنة التعقيب قد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ 13/06/1424هـ، بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/06/1424 هـ، والقاضي بـ"فرض رسـم قـدره مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده".