شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 673 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في أحد المعامل بأبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق الرقابة الميدانية المسائية بأمانة منطقة عسير بلاغاً عن إحدى المعامل غير النظامية التابع لمتجر مواد غذائية بمدينة أبها.

وضبطت الفرق الرقابية المعمل بعد رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة شروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية.

وضبطت الفرق كميات من المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 673 كيلوجرامًا صنعت داخل المعمل، وقامت بمصادرة المواد الغذائية وإتلافها، إلى جانب إغلاق الموقع لتطبيق العقوبات النظامية حياله.