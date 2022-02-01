شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع سنغافورة بمجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية

- الموافقة على قرار بشأن عددٍ من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة

-الموافقة على قرار بشأن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ

عقد مجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش في مستهلها تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية، وذلك بعد استماعه إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع التعديل ومسوغات التعديل وأهدافه.

واستمع المجلس بعد طرح التقرير للمناقشة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، حيث طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها تجاه مشروع التعديل في جلسةٍ لاحقة.

وصوّت مجلس الشورى في شأنٍ آخر، بالموافقة على قراره بشأن عددٍ من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن استعرض المجلس وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة.

وكانت لجنة الطاقة والصناعة قد ضمنت تقريرها عدداً من التوصيات اللازمة والداعمة لعمل الهيئة بعد أن درست التقرير السنوي وما حواه من مؤشرات أداء ومعوقات وأبرز الحلول لقيام الهيئة بالمهام المناطة بها.

من جانبٍ آخر، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وكان المجلس قد استمع قبل تصويته على قراره بشأن التقرير إلى وجهة نظر اللجنة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسةٍ سابقة.

ووافق المجلس في شأنٍ آخر خلال جلسته على مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4/ 1443هـ، الموافق 30/ 11/ 2021م، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرًا بشأن الاتفاقية وما تضمنته تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

وتهدف الاتفاقية من خلال أربعة عشر مادةً إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحدِّ من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية التي تم إطلاقها خلال ترأس المملكة اجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وما تضمنته المبادرة من أنشطة من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني.

كما وافق المجلس في قرارٍ آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 5/ 1443هـ، الموافق 8/ 12/ 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرًا يتضمن رأيها ودراستها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور المهندس علي القرني.

ووافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، وذلك بعد استماعه لما انتهت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في دراستها للمذكرة من رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.