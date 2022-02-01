شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ، وقالت في بيان لها : أقدم هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- على قتل عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني هيثم صبح محمد الهسي, اليوم بمحافظة جدة.