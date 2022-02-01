أمير جازان يرعى حفل توقيع عقود استثمارية بقيمة تتجاوز107 ملايين ريال

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بمقر الإمارة اليوم، مراسم توقيع عدد من العقود الاستثمارية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 107 ملايين ريال, بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد بن محمد الدغيثر ، وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان.

ونوه الأمير بما تحظى به منطقة جازان من دعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، في مختلف مجالات وجوانب التنمية، جعلتها إضافة لما حباها الله من المقومات الاقتصادية والطبيعية والتراثية إحدى الوجهات الاقتصادية والسياحية.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن المشاريع التي جرى تدشينها بعد أن تم إبرام عقودها وطرحها في ظل بيئة تنافسية عادلة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" تهدف لتوفير أنشطة اقتصادية تسهم في رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المنطقة وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات منطقة جازان، وتشمل مطعماً عائماً بمساحة 6000م2 في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان ومجمعاً تجارياً (بوليفارد) بمساحة16352م2 بمحافظة صامطة ومواقع لوحات إعلانية وعدداً من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في مدينة جيزان ومحافظتي صبيا وصامطة.

واطلع الأمير على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة جازان بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري بما يحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.