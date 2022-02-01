ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.
وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط ، إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة لإعلام المرئي والمسموع تدعو مطوري الألعاب للانضمام إلى البرنامج التدريبي السعودي الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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