أمير عسير يفتتح مستشفى سبت العلايا

افتتح أمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئة تطوير المنطقة، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مستشفى سبت العلايا العام بسعة 100 سرير وتكلفة إجمالية بلغت 175،335،945 ريالاً.

وأناب الأمير تركي بن طلال ، المواطن علي بن عبدالرحمن الحلافي، نظير إسهاماته الخيرية ومشاركاته الاجتماعية في المحافظة لإزاحة الستار إيذاناَ بتدشين المشروع تقديراً منه لكل ذي صاحب عطاء.

إثر ذلك، تجول الأمير والحضور في أروقة المستشفى واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسامه وتجهيزاته، حيث يقدّم المستشفى خدماته لحوالي 100 ألف مستفيد ، وسيتم تشغيل العيادات الخارجية كمرحلة أولى، ثم التشغيل الكلي لباقي الأقسام كمرحلة ثانية.

وشهد أمير منطقة عسير ووزير الصحة توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بين مديرية الشؤون الصحية ببيشة ورجل الأعمال علي ال مناع الشمراني، حيث تتضمن الاتفاقية تجهيز وحدة القدم السكرية بمستشفى البشائر وتأمين مستلزماتها، ومع جمعية سندهم للخدمات الأهلية وذلك لدعم ذوي الإعاقة وتوفير النقل وتهيئة مواقف السيارات وتأمين مستلزماتهم، وآخرها مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء لتفعيل التعاون المشترك، ودعم الأسر المستفيدة، وتوفير المستلزمات الطبية، وتأهيل وتحسين منازل المستفيدين وتطبيق وسائل السلامة الصحية بها.

عقب ذلك ، رعى الأمير تركي بن طلال حفل افتتاح "مركز عثمان الشهري لأمراض الكلى"، بحضور وزير الصحة، وأناب الأمير المواطن علي بن عزيز الحارثي ، أحد أعيان المحافظة المهتمين في إصلاح ذات البين والإسهامات المجتمعية, حيث أقيم المركز بتكلفة إجمالية قدرت بـ 17,950,000 ريال ويضم 30 جهازاً لغسيل الكلى وتم تجهيزه وتشغيله وفق أعلى المواصفات والمقاييس الصحية.

ووقف الأمير تركي بن طلال خلال جولته في محافظة بلقرن، على عدد من الخدمات الصحية في المحافظة والمراكز التابعة لها، كما ناقش سموه الحلول المناسبة لتنفيذ قسم الطوارئ في المستشفى وتوفر أجهزة الأشعة والفحوصات المخبرية في المراكز الصحية، والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتوفير المولدات الكهربائية والبطاريات لتشغيل الأجهزة الحساسة.

واستعرض الأمي تفاصيل المشروعات الصحية التي لا زالت قيد المعالجة ومشروع مركز طب الأسنان وعيادات الوجه والفكين والأعصاب، كما ناقش ترقية عيادة السكري والغدد الصماء إلى وحدة، وآلية اعتماد تشغيل مركزي عفراء وال سلمه الصحية للعمل مدار اليوم حسب تردد المراجعين، كما بحث خطط تنفيذ استكمال مباني المراكز الصحية في شقيق شمران، وال حبه وباشوت.