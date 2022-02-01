شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: تنفيذ 3288 جولة تفقدية لمساجد وجوامع الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، خلال الأسبوعين الماضية، "3288" جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الفرع أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.