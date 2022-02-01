شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / انخفاض إصابات كورونا في المملكة بتسجيل 3861 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (3861) إصابة جديدة مؤكدة وتعافي (4377), فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (981).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (691125), وبلغ عدد حالات التعافي (644730)، والحالات النشطة (37454), كما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8941) "رحمهم الله".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).