شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لاستراتيجية التحول.. تفعيل النظام الصحي الالكتروني بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطبيق النظام في 50 مركز صحي

- يسهم النظام في تسهيل خدمة المرضى والممارسين الصحيين

ضمن مبادرات التحول الإلكتروني، ودعماً لاستراتيجية التحول، نجح التجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل النظام الصحي الالكتروني في المراكز الصحية التابعة له بالتعاون مع وزارة الصحة و شركة لين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بتطبيق النظام في 50 مركز صحي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات والخدمات الرقمية والإدارة التنفيذية للصحة العامة لتحقيق مستهدفات التحول.

ويسهم النظام في تسهيل خدمة المرضى والممارسين الصحيين، وكذلك رفع جودة البيانات وترابطها ومساعدة متخذي القرارات، كما أن النظام مرتبط مع الأنظمة الصحية الحكومية مثل تطبيق موعد، الإجازة المرضية، سجل التطعيمات الوطنية، نظام وصفتي، مركز المعلومات الصحي الوطني، المرصد الصحي الوطني.