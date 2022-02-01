شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت صحة عسير خدماتها في العيادات الخارجية بمستشفى محايل لعدد (83624 ) مراجعاً خلال عام 2021.

واستقبل قسم الولادات (2651) حالة، فيما أجريت (3072 ) عمليةً جراحية و (1157) عملية جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى إجراء (657698 ) فحصًا مخبريًا و(81560) فحصًا عن طريق الأشعة، كما قام قسم العلاج الطبي بتنفيذ (14725 ) جلسة، وبلغت جلسات الغسيل الكلوي (2634 ) جلسة، فيما بلغ عدد الوصفات الطبية المقدمة (294522) وصفة.