شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض على شرق ووسط المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.