عاجل | المأوى شرط لاستيراد الشرسة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 5 أيام عمل لإنجاز خدمة للأفراد والشركات، بطلب إذن استيراد حيوانات شرسة عبر جميع القنوات، وذلك بهدف تمكين المستفيد من الحصول على إذن استيراد حيوانات شرسة، من خلال الربط مع الأمن العام، والتقليل من المعاملات الورقية، والتحقق من السجل للمتقدم عبر الربط الإلكتروني.

اشتراطات صحية

بدوره، أشار طبيب بيطري، إلى أنه لاقتناء الحيوانات، هناك عدة اشتراطات صحية وأخرى للسلامة منها ومن خطورتها، فمن شروط استيرادها وجود المكان الملائم لها

«المأوى المناسب»، والسماح باستيرادها لا يعني تخلي أصحابها ومسؤوليتهم من السيطرة عليها بالشكل الكافي، وتربيتها أو الاحتفاظ بها في المكان المناسب، مثل حدائق الحيوان أو ما شابه، ومن لا يقوم بمسؤوليته الكاملة عنها سيتحمل نتيجة تقصيره أو تهاونه، فصاحب الحيوان هو المسؤول عن تلك حيوانات وما قد تمثله من خطر على الأرواح والممتلكات.

لغرض الحراسة

وأوضح بيطريون ومربو حيوانات لـ«دوت الخليج» أمس، أن الكلاب، تصنف من الحيوانات الأليفة، وكل فصيلة لها تخصص، وغالبا الكلاب المخصصة للحراسة، تكون كلاب فيها غريزة الشراسة، وهذه موجودة بجميع أنواع الكلاب، ولكن تتفاوت من فصيلة إلى أخرى بحسب عملها أو وظيفتها، والوزارة تعطي إذن استيراد لغرض الحراسة، وسابقا كانت أغلب الكلاب المصنفة للحراسة ممنوعا دخولها إلى المملكة، ومع تكرار المطالبات بإعادة النظر في قرار منع استيراد بعض الفصائل، وحالياً وبعد إعادة النظر الى الوضع والمطالبات، تم إصدار القرار الذي يسمح باستيراد هذه الفصائل.

6 متطلبات وشروط

01 إذن تصدير «إن وجد».

02 ألا يقل عمر الشخص عن 30 سنة.

03 جواز سفر الحيوان «البطاقة الصحية» تقرير بيطري «موضح فيه التحصينات»

«»إلزامي«.

04 صورة الحيوان»إلزامي«.

05 بوليصة الشحن»اختياري»

06 يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل 15 يوما من وصول الشحنة.