شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز قدرات طلبة الابتدائي على 100 مهارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية برنامج تعزيز المهارات الأساسية الذي اعتمدته وزارة التعليم بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، من خلال دعم 102 مهارة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في جميع الصفوف الدراسية. ويعتمد برنامج تعزيز المهارات على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر مادة لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وتفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن برنامج تعزيز المهارات الأساسية، إذ يستخدم المعلمون والمعلمات أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء الطبيعية من حولهم.