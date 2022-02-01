شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 13 عيادة قلب بمستشفيات القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن تجمّع القصيم الصحي من تشغيل 13 عيادة قلب بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، لخدمة المرضى عبر تقنية الطب الاتصالي مع أطباء مركز القلب في المستشفيات الطرفية، وذلك لتسهيل حصول المستفيد على الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة من خلال أقرب مستشفى له دون الحاجة إلى مراجعة المركز.

وأوضح التجمّع أن جميع العيادات تخضع للإشراف المباشر من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، بحيث يقوم طبيب مركز القلب بالاطلاع على الحالة وعند الحاجة لتحويلها للمركز يقوم طبيب المركز بقبولها ليتم استقبال المريض وأخذ كامل الفحوصات الطبية المتبعة ثم البدء بالخطة العلاجية المناسبة لكل مريض.