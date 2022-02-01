شكرا لقرائتكم خبر عن 4211 إصابة بـ«كوفيد 19».. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إضافة إلى 5162 متعافيا، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 967.

وبينت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 687264 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 640353 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8940 وفاة بإضافة وتسجيل 4 وفيات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.