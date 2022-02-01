شكرا لقرائتكم خبر عن تعامل استباقي حافظ على نمو الاقتصاد وسلامة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نالت المملكة شهادة دولية جديدة على كفاءة إدارتها لأزمة كورونا ، محققة مرتبة متقدمة في تصنيف بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة واستجابة في التعامل مع جائحة كوفيد 19، ما يؤكد فاعلية إجراءاتها الصحية والطبية من جهة وكفاءة نظامها الاقتصادي من جهة أخرى.

وجاءت المملكة، في المرتبة الثانية في قائمة تقيس فاعلية استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع جائحة كورونا، وهو ما يعكس تصميمها على التأقلم والتكيف مع الجائحة مهما طال أمدها.

وتؤكد إجراءات المملكة في مواجهة الجائحة، من الناحيتين الصحية أو الطبية أو من الناحية الاقتصادية، عميق فهمها لكيفية إدارة الأزمة، واستثمارها لهذه الجائحة كفرصة للتطوير والإبداع، إذ اعتمدت المملكة على التعامل الاستباقي، وكانت من أوائل الدول دعمًا لإنتاج وحجز اللقاحات وهو ما ساعدها على تجاوز تبعات الجائحة بأقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وفي وقت تعيش فيه عدد من دول العالم موجات جديدة من الإغلاقات نتيجة تفشي متحور أوميكرون، لم تلجأ المملكة -ولله الحمد- لأي إغلاقات اقتصادية، بل ذهبت باتجاه تعزيز الأنشطة تزامنًا مع برنامج تحصين قوي أسهم في رفع المناعة المجتمعية ضد كورونا ومتحوراته، وليس بغريب أن تواصل المملكة العربية السعودية نموها الاقتصادي القوي مع استمرار جائحة كورونا، إذ يعود ذلك لفاعلية إجراءاتها الاقتصادية والتي ربطتها بخططها الطبية والصحية، وهو ما أثمر استجابة ومرونة عاليتين في التعامل مع الجائحة.